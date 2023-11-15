Россия не поставляет дроны «Ланцет» на экспорт из-за потребностей армии

Иностранные заказчики проявляют интерес к российскому дрону-камикадзе «Ланцет», заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Однако дрон не поставляют за границу в том числе из-за высокой потребности в нем российских вооруженных сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«"Ланцету" также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация»,— сообщил Господин Михеев ТАСС на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

«Ланцет» — ударный беспилотный летательный аппарат от российского оружейного концерна «Калашников», способный под управлением оператора разведывать и атаковать цель. Представлен в июне 2019 года. «Ланцеты» выпускаются в двух версиях: легкий дрон «Ланцет-1» и тяжелый «Ланцет-3». Обе модификации используют электродвигатель и защиту от лазерного оружия. Максимальная скорость дронов может достигать 300 км/ч.

В августе президент Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников и другого новейшего вооружения, в том числе дронов «Ланцет». В начале ноябре «Ростех» сообщил, что в зоне военных действий на Украине также проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны от концерна «Калашников».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер