Quds: на Западном берегу задержан один из руководителей «Хамаса» в Рамалле

Израильские военные задержали одного из руководителей отделения палестинского движения «Хамас» в Рамалле Хусейна Абу Квейка, сообщили источники палестинского портала Quds. Утверждается, что задержание произошло в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан.

Израиль пока не сообщал о задержании Хусейна Абу Квейка. Ранее он неоднократно задерживался Израилем и Палестинской национальной администрацией за деятельность в «Хамасе».

Рейды израильской армии на Западном берегу продолжаются на фоне войны с «Хамасом» в секторе Газа, которая длится с 7 октября. Война началась с атаки из сектора Газа, в результате которой погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. были ранены, больше 200 захвачены в заложники. В результате ответной израильской операции погибло около 11,1 тыс. палестинцев, большинство из них — женщины и дети. 27,5 тыс. человек пострадали. На Западном берегу убито больше 180 палестинцев, в том числе 46 детей, 2,7 тыс. человек ранены.

О международном давлении на Израиль из-за бомбардировок сектора Газа — в материале «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Леонид Уварчев