Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курске

В результате ДТП с четырьмя транспортными средствами в Курске пострадали восемь человек: семеро взрослых и подросток. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, накануне днем на улице Ленина, 49 водитель 1970 года рождения на ПАЗе допустил столкновение с автомобилем Ford под управлением гражданина такого же возраста. Тот в свою очередь столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился водитель 1973 года рождения. После этого отечественная легковушка врезалась в УАЗ, который вел водитель 1964 года рождения.

В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса и четыре пассажира Ford. Среди них оказались шесть женщин 1953-го, 1957-го, 1978-го, 1982-го, 1985-го и 1988-го годов рождения, девушка 2003 года рождения и несовершеннолетний, родившийся в 2006 году.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ДТП с пятью пострадавшими в Курске.

Алина Морозова

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