Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ДТП с автобусом в Курске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе курского ведомства Андрею Гусеву возбудить уголовное дело в связи с ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе 17-летняя девочка. Также ему будет необходимо предоставить господину Бастрыкину доклад о ходе и результатах его расследования. Об этом сообщил информационный центр СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным управления МВД по Курской области, авария произошла утром 18 октября в Сеймском округе Курска. Предварительно установлено, что столкнулись маршрутный «ПАЗ», грузовик Foton и легковой автомобиль Chevrolet. В результате аварии пострадали пассажиры автобуса: мужчина 1966 года рождения и четыре женщины 1981-го, 1985-го, 1970-го и 2005-го годов рождения. Все они доставлены в больницу.

Полиция начала устанавливать обстоятельства и причины происшествия. Эту работу взяла на контроль прокуратура Сеймского округа, сообщили в надзорном ведомстве.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте