Бастрыкин заинтересовался ситуацией с занижением зарплат врачам в ЦРБ Новосибирской области

Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки начатой по информации о снижении зарплат сотрудникам ЦРБ в поселке Верх-Тула Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее прокуратура и СКР региона организовали проверку после публикаций в СМИ заявлений медиков больницы о занижении зарплат. В минздраве региона также сообщили о проведении внепланового ведомственного контроля исполнения законодательства РФ в части оплаты труда.

В свою очередь в ЦРБ Верх-Тулы заявили, что информация о снижении зарплат сотрудникам учреждения некорректна. Поскольку заработная плата сотрудников напрямую зависит от интенсивности труда. Согласно расчетным показателям, по данным ЦРБ, на подстанцию должно приходиться 6,3 вызовов в сутки на одну бригаду. При этом фактически среднесуточное количество вызовов на бригаду за 10 месяцев 2023 года составило 3,7 вызовов.

«Вместе с тем документально зафиксированы случаи замены фельдшерами СМП Верх-Тулинской врачебной амбулатории выездов на вызовы к пациентам консультациями по телефону. Дистанционная форма обслуживания населения не входит в полномочия фельдшеров выездных бригад СМП», - говорится в сообщении.

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Александр Киселев