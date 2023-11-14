В новосибирской ЦРБ заявили о некорректности данных о снижении зарплат медикам

В новосибирской клинической центральной райбольнице (НКЦРБ) Верх-Тулы заявили, что информация о снижении зарплат сотрудникам учреждения некорректна, сообщает пресс-служба медучреждения в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Заработная плата не является фиксированной и напрямую зависит от интенсивности труда», – заявили в медучреждении.

В больнице пояснили, что зарплата регулируется положением об оплате труда работников ГБУЗ НСО «НКЦРБ» на 2022-2024 годы и состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Уточняется, что при начислении заработной платы учитывается, в том числе, объем выполненной работы. Согласно расчетным показателям, по данным НКРЦБ, на подстанцию должно приходиться 6,3 вызовов в сутки на одну бригаду. При этом фактически среднесуточное количество вызовов на бригаду за 10 месяцев 2023 года составило 3,7 вызовов.

«Вместе с тем документально зафиксированы случаи замены фельдшерами СМП Верх-Тулинской врачебной амбулатории выездов на вызовы к пациентам консультациями по телефону. Дистанционная форма обслуживания населения не входит в полномочия фельдшеров выездных бригад СМП», - говорится в сообщении.

В больнице также отметили, что на подстанции организованы три круглосуточные фельдшерских бригады, а штат подстанции укомплектован на 100%.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что прокуратура и СКР по Новосибирской области организовали проверку после публикаций в СМИ заявлений медиков больницы о занижении зарплат сотрудникам НКЦРБ. В минздраве региона также сообщили о проведении внепланового ведомственного контроля исполнения законодательства РФ в части оплаты труда.

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Александр Киселев