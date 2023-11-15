ФАС изучит формирование цен на куриные яйца по данным территориальных органов

Федеральная антимонопольная служба России направила в территориальные органы ведомства поручение проанализировать формирование цен на куриные яйца, об этом сообщили в пресс-службе управления ФАС по Петербургу.

В компании-производители яиц направлены запросы от территориальных органов службы. Эта информация поступит для анализа обоснованности цен в ФАС. В некоторых регионах уже ведут работу в этом направлении, но не уточняют, в каких именно.

«Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца»,— говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что управление службы по Петербургу оштрафовало АО «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу на 350 тыс. рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте