На Кубани зарплата аграриев выросла на 23%

По данным аналитиков платформы «Авито Работа», средняя зарплата сотрудников в агропромышленном комплексе Краснодарского края год к году выросла на 23% и составила в III квартале 2023 года 50,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Как ранее писал «Ъ», о дефиците кадров в российском агропроме заявлял минсельхоз. Отрасли не хватает 200 тыс. сотрудников, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума. По ее словам, ситуация критична, поскольку практически в любом регионе в АПК нет зарплаты выше средней по субъекту. А это, в свою очередь, во многом связано с поддержанием низких цен на сельхозпродукцию.

«Однако компании публикуют на платформе и более высокооплачиваемые предложения. Например, вакансия для тракториста-машиниста в Калининском районе предусматривает сдельную оплату 150 тыс. руб. в месяц и работу по обычному графику 5/2. Агроном в должности управляющего семеноводческим предприятием в Красноармейском районе может рассчитывать на 100-150 тыс. руб. в месяц. В Темрюкском районе механизатору виноградника обещают от 80 тыс. руб. до 170 тыс. руб. плюс проживание за счет компании для иногородних специалистов»,— рассказал «Ъ-Кубань» региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Сергей Коновалов.

По мнению директора по персоналу ЗАО «Абрау-Дюрсо» Натальи Федоровой, для решения проблемы дефицита кадров необходимо поддерживать инициативу активного сотрудничества учебных заведений с бизнесом; упростить механизм трудовой миграции для граждан, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза; популяризировать аграрные специальности в учебных заведениях, так как количество рабочих мест на предприятиях АПК растет, а число выпускников, желающих трудиться, уменьшается, многие идут работать не по специальности.

«Мы продолжаем улучшать мотивационные программы, проводить дифференцированное повышение заработных плат, чтобы обеспечить людям комфортные условия, и активно взаимодействуем с профильными учебными заведениями Кубани, Ставропольского края и других регионов России»,— отметила Наталья Федорова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на платформе «Авито Работа» в Краснодарском крае по итогам III квартала 2023 года число вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» год к году увеличилось на 63%. В частности, количество предложений для ветеринаров год к году выросло на 91%, садовников — на 57%, трактористов — на 18%. В топ-5 востребованных в агропромышленном комплексе специалистов вошли водитель трактора, скотник, ветеринар, агроном и овощевод.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram