Оформить больничный сотрудники порта Тамань теперь могут прямо на предприятии

Сотрудники ОТЭКО – компании-оператора морских терминалов в порту Тамань – при необходимости могут получить консультацию врача или оформить больничный прямо на производственной территории.

Компания запустила программу «Врач в офисе» в рамках «Года безопасности ОТЭКО» - серии мероприятий для повышения безопасности и комфорта работы в порту.

За медицинской помощью можно обратиться при любом симптоматическом ухудшении здоровья для проведения первичного осмотра. Врач измерит артериальное давление, пульс, частоту дыхания, при необходимости сделает измерение сатурации (насыщенности крови кислородом) и электрокардиограмму, осмотрит ушные проходы или носоглотку. Терапевт поставит предварительный диагноз и при наличии показаний оформит больничный лист по своему профилю. И даже выпишет рецепт на приобретение лекарств (кроме льготных категорий). А для уточнения диагноза и плана лечения по более сложным заболеваниям даст рекомендации по лечению у соответствующего специалиста с последующим контролем состояния сотрудника.

Квалифицированный специалист из Краснодара ведёт приём в медпункте предприятия два раза в неделю по четыре часа в день.

«Мы создаём возможности заботиться о здоровье прямо на рабочем месте. Проект «Врач в офисе» - удобная альтернатива посещению муниципальной поликлиники. Сотрудник может поехать домой с предприятия уже с рекомендациями по лечению, рецептом на руках и официальным больничным. Это особенно важно в период сезонного обострения простудных и вирусных заболеваний», – говорит директор по безопасности производства ОТЭКО Александр Пивиков.

Программа «Врач в офисе» – это расширение пакета льгот для сотрудников ОТЭКО. Напомним, в зависимости от профессии, работники компании пользуются пакетами страхования от несчастных случаев на производстве и в быту, а также добровольного медицинского страхования, включающего экстренную стационарную, поликлиническую и стоматологическую помощь. В дополнение к программе, на площадках ОТЭКО в порту Тамань действуют пять стационарных медицинских пунктов, в которых фельдшеры оказывают помощь при недомоганиях, проводят вакцинацию, профилактические и предрейсовые осмотры водителей корпоративного транспорта и спецтехники.

В феврале 2023 года начала работу корпоративная «неотложка». Медики дежурят на объектах компании в порту Тамань и могут в любую минуту выехать для оказания экстренной помощи или доставить больного в медицинское учреждение. В распоряжении бригады – реанимационный автомобиль в полной комплектации: дефибриллятор, аппарат ИВЛ, другие приборы и медикаменты.

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