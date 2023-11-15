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Застрелившего директора базы жителя Удмуртии будут судить за убийство из ревности

В Удмуртии перед судом предстанет 54-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве знакомого из карабина из-за ревности (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ранее мужчины вместе занимались предпринимательской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Трагедия произошла в августе. По версии следствия, в августе нетрезвый мужчина на территории Завьяловского района два раза выстрелил из карабина в голову потерпевшего. При этом нападавший, движимый личной неприязнью и ревностью, стрелял с целью убийства.

Напомним, ранее подробности дела сообщала пресс-служба следственного управления СКР по республике. Трагедия произошла на производственной базе в деревне Шабердино, директором которой был 34-летний житель Казани. Так, по версии следствия, незадолго до убийства здесь стала работать супруга обвиняемого. Тогда мужчина, испытывая ревность, решил убить директора базы.

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