Жителя Казани застрелили на производственной базе в Удмуртии из-за ревности

В Удмуртии 4 августа на производственной базе в деревне Шабердино обнаружили тело 34-летнего жителя Казани с огнестрельными ранениями. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, обвинение в его убийстве предъявлено 54-летнему жителю Завьяловского района (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Причиной преступления стала ревность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В частности, по версии следствия, незадолго до трагедии на производственную базу в деревне Шабердино устроилась на работу супруга обвиняемого. Мужчина, испытывая ревность в директору базы, прибыл на место с охотничьим карабином, из которого выстрелил в погибшего.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначены судебные экспертизы. В настоящее время устанавливается все обстоятельства происшествия. Мужчину заключили под стражу.