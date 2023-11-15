В Петербурге начал действовать запрет на выход на лед водоемов

В Санкт-Петербурге с 15 ноября начал действовать запрет на выход и выезд на ледовое покрытие городских водоемов. Нарушителей будут штрафовать, напомнили в Telegram-канале ГУ МЧС по Петербургу.

Ограничение будет действовать до 15 апреля 2024 года, но оно не будет распространяться на Финский залив и озера, пруды, карьеры и водохранилища, которые расположены в Петербурге. Жители и гости города смогут выйти на них с 16 января по 14 марта 2024 года, когда фиксируются устойчивые низкие температуры.

В случае нарушения требований будет наложен штраф в размере от 1000 до 5000 рублей или же сделано предупреждение. За выезд на лед предусмотрен штраф в том же размере. От 10 тыс. до 20 тыс. рублей придется отдать за проведение массовых мероприятий с привлечением машин при отсутствии согласования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 13 ноября завершилась навигация для маломерных судов.

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