Навигация для маломерных судов завершится в Петербурге 13 ноября

Сезон навигации маломерных судов по водным путям завершится в Санкт-Петербурге 13 ноября. Соответствующее распоряжение комитета по транспорту опубликовали на сайте городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно его содержанию, водные пути закрываются с 00:00 13 ноября. При этом ограничение не распространяется на маломерные суда специального назначения, с помощью которых ведут контроль безопасности судоходства, которые используются для проведения аварийно-спасательных и природоохранных мероприятий, а также в других важных целях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Астра Марин» в середине октября завершила сезон навигации двух паромных переправ через Неву.

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