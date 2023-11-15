Первый замминистра безопасности Омской области ушел в отставку по состоянию здоровья

Первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Александр Алгазин покинул свой пост, об этом он сообщил «Ъ-Сибирь».

«Никакого давления не было. Кроме того, глава региона сказал, что хотел бы продлить со мной контракт, поскольку моя работа его устраивает. Скажу честно, мне исполнилось 60 лет, и я просто устал. Служба была у меня не из легких», - рассказал господин Алгазин.

Согласно данным сайта правительства региона, Александр Алгазин окончил Омский механико-технологический техникум и Омскую высшую школу милиции МВД России. Возглавлял отдел милиции Ленинского административного округа, формировал подразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом. С июня 2018 по 2022 годы являлся руководителем МУП «Муниципальные рынки» Омска. В конце декабря прошлого года был назначен на должность первого заместителя главы министерства региональной безопасности Омской области.

В октябре 2023 года депутаты горсовета Омска раскритиковали работу МУП «Муниципальные рынки». По итогам проверки Контрольно-счетной палаты было установлено, что предприятие приносит прибыль, однако два филиала в Центральном и Советском районах работают в убыток. Как тогда заявил председатель контрольно-счетной палаты Омска Александр Клюхин, предприятие заключило ряд неэффективных сделок. Также объем прибыли МУП не устроил председателя комитета Алексея Провозина, он назвал его «позорищем». По его оценке, сумму, необходимую для ремонтов, предприятию придется аккумулировать в течение нескольких лет даже без учета инфляции и ветшания имущества.

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Александр Киселев