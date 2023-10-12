Омские депутаты рекомендовали мэрии повысить эффективность рынков

Комитет по вопросам экономического развития омского горсовета предложил мэрии создать рабочую группу для определения перспектив МУП «Муниципальные рынки». Соответствующее решение он единогласно принял на заседании 12 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О состоянии дел в МУП по итогам проверки депутатам рассказал председатель контрольно-счетной палаты Омска Александр Клюхин. По его данным, предприятие увеличило выручку со 125 млн руб. в 2019 году до 137 млн руб. в 2022-м. Чистая прибыль выросла с 1,4 млн до 4,9 млн руб. При этом, два филиала МУП из четырех — Центральный и Советский рынки — являются убыточными. «Был отмечен ряд неэффективных сделок, которые заключались муниципальным предприятием. В частности, организация городских ярмарок, на что было обращено внимание. С 1 октября текущего года данный неэффективный вид деятельности прекращен»,— сообщил господин Клюхин. Объектам МУП на ремонт необходимо в общей сложности 50 млн руб.

Как уточнил гендиректор «Муниципальных рынков» Илья Очкин, Центральный рынок уже стал прибыльным, Советский должен выйти из убыточности к концу года. Руководство МУП разрабатывает программу модернизации предприятия, предполагающую, в частности, замену торгового оборудования, смену внутреннего дизайна и др. Реализовать ее планируется примерно за пять лет.

Объем прибыли МУП не устроил председателя комитета Алексея Провозина («Единая Россия»). Он назвал его «позорищем». Так, по его оценке, сумму, необходимую для ремонтов, предприятию придется аккумулировать в течение нескольких лет даже без учета инфляции и ветшания имущества. По мнению господина Провозина, мэрия должна принять решение о более эффективном использовании имущественного комплекса рынков с сохранением его в муниципальной собственности.

МУП «Муниципальные рынки», созданное в 2005 году, занимается, в первую очередь, сдачей торговых мест в аренду. По данным сайта предприятия, оно располагает 1,4 тыс. торговых мест, общая торговая площадь составляет 22,8 тыс. кв. м, склады занимают 3,5 тыс. кв. м. Рынки ежемесячно посещают 360 тыс. человек.

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Валерий Лавский