Жителя Тамбовской области осудили за незаконную рубку деревьев на 11 млн рублей

Бондарский райсуд Тамбовской области признал местного жителя виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч.3 ст. 260 УК РФ, до семи лет колонии). Он был приговорен к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Также был удовлетворен иск прокурора о взыскании с тамбовчанина причиненного ущерба в размере 11 млн руб. Об этом сообщила облпрокуратура, не называя имя осужденного. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о 42-летнем Александре Мжельском. Согласно картотеке суда, приговор выносила судья Ольга Егорова.

Судебным следствием установлено, что в 2021 и 2022 годах мужчина занимался заготовкой древесины на территории Пахотно-Угловского участка областного учреждения «Бондарский лесхоз». В этот период он незаконно вырубил сосны, березы и липы на указанную сумму. Ранее в облпрокуратуре уточнялось, что речь идет о незаконном спиле 26 деревьев и что на три автомобиля тамбовчанина наложен арест в счет возмещения ущерба.

Алина Морозова

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