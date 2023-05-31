Дело о незаконной рубке леса на 10 млн рублей в Тамбовской области направлено в суд

Прокуратура Бондарского района Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке 42-летним местным жителем лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения свободы) на сумму более 10 млн руб. В надзорном ведомстве рассказали, что дело будет направлено в Бондарский райсуд для рассмотрения по существу. Имя фигуранта не раскрывается.

По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемый незаконно спилил 26 деревьев, выполняя договор по оказанию услуг по рубке леса. Затем он произвел рубку лесных насаждений в объемах, превышающих условия ранее заключенных договоров,— уже в марте 2022-го.

В надзорном ведомстве рассказали, что на три машины обвиняемого наложен арест в счет возмещения ущерба.

Валерия Розбот

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