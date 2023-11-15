На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за снегопада

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение для всех видов транспорта из-за рыхлого снега. Ограничение действует на дороге в обход поселка Белоярский с 1 по 17 км, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

После улучшения погодных условий и очистки участка трассы ограничения будут сняты.

Как сообщил региональный департамент информационной политики, на дорогах Свердловской области работают 44 единицы техники. На особо заснеженные участки направляется дополнительный спецтранспорт.

Напомним, в первой половине дня в Екатеринбурге ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура может подняться до +4°.

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Ирина Пичурина