Владимир Иванников переизбран главой Измалковского округа Липецкой области

Депутаты липецкого облсовета избрали главой Измалковского округа Владимира Иванникова, который руководит муниципалитетом с 2018 года. Об этом сообщили в облсовете. Срок полномочий господина Иванникова составит пять лет.

На рассмотрение депутатов были представлены две кандидатуры: господина Иванникова и главы сельского поселения Васильевский сельсовет Владимира Шульгина. Все 19 парламентариев проголосовали за действующего главу округа.

Спикер облсовета Владимир Сериков поздравил Владимира Иванникова со вступлением в должность и рассказал, что за время его работы бюджет муниципалитета вырос с 500 млн до 750 млн руб. По мнению господина Серикова, это результат работы «команды района» и хорошо выстроенного взаимодействия с областными властями.

Ранее липецкий облсовет согласовал преобразование пяти районов области в муниципальные округа — Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского и Липецкого.

Алина Морозова

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