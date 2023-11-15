Азербайджан, Казахстан и Узбекистан займутся экспортом зеленой энергии в Европу

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились подготовить техзадание и в будущем создать совместное предприятие по экспорту зеленой энергии в Европу. Соглашение было достигнуто на прошедшей в Баку встрече министров энергетики и экономики трех стран, сообщила пресс-служба казахстанского Минэнерго.

По итогам встречи главы ведомств подписали совместное коммюнике, в котором «отметили потенциал стран в сфере возобновляемой энергетики и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии из альтернативных источников в Европу». Министры договорились создать рабочую группу для разработки техзадания по сотрудничеству в области обмена энергией, развития экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака, а также соответствующей инфраструктуры.

На основании утвержденного техзадания планируется объявить тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования проекта. Представители трех стран также договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта. Его примерная стоимость и возможные сроки введения не приводятся.

В рамках инициативы по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, а также для достижения в дальнейшем углеродной нейтральности Евросоюз (ЕС) сократил продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой в ЕС продукции, а для собственных предприятий планирует последовательно отменять бесплатные квоты на выбросы. Наращивание темпов реализации зеленого плана отчасти объясняется энергокризисом 2022 года, который, как считается, делает ускоренный зеленый энергопереход для ЕС фактически безальтернативным.

Подробности — в материале «Ъ» «Зеленый европлан».

Лаура Кеффер