В Петербурге элитное жилье выбилось в лидеры по объему паркинга в расчете на лот

В домах элитного класса в Санкт-Петербурге зафиксирован наибольший парковочный индекс, он составил 1,36 машино-мест на квартиру или апартамент, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

Места для парковки транспортных средств продаются в новостройках по стоимости, которая приближена к готовой, в отличие от квартир. Так, место в ЖК эконом- и комфорт-классов обойдется в 1,2 млн рублей, в бизнес-классе уже больше — 2,03 млн рублей, в элитных комплексах цены начинаются от 2,1 млн рублей.

«По состоянию на октябрь 2023 года в жилых комплексах элит-класса парковочный индекс составил в среднем 1,36 машино-мест на квартиру или апартамент, в жилье бизнес-класса – 0,64, а в жилье массового спроса – 0,39»,— говорится в сообщении пресс-службы компании.

Аналитики выяснили, что в октябре для 90% городских новостроек оборудован паркинг. Россияне, которые рассматривают для покупки элитное жилье, прежде всего обращают внимание на наличие оборудованных парковочных мест, это может повлиять на конечное решение по сделке. При этом те клиенты, которые желают купить квартиру классом ниже, уделяют паркингу не такое повышенное внимание.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге жителям центральных районов разрешат оформлять два парковочных разрешения на одно лицо.

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