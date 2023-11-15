Матч КХЛ СКА — «Ак Барс» закончился победой петербургской команды

Встреча хоккейных клубов СКА — «Ак Барс» в Казани завершилась победой команды из Санкт-Петербурга. Победу ей принес дубль Василия Глотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК СКА Фото: Пресс-служба ХК СКА

Спортсмены вышли на лед 13 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первый период команды завершили со счетом 0:0, а после него атаки были более результативными. И СКА, и «Ак Барсу» удалось забросить в ворота по две шайбы: Василий Глотов (21 минута), Марат Хайруллин (26 минута), Артем Лукьянов (30 минута), Артем Галимов (31 минута).

В третьем периоде в лидерах был СКА, хоккеисты оформили еще два гола в ворота соперников. В этом плане отличились Василий Глотов (55 минута) и Валентин Зыков (57 минута). По итогам 29 матчей СКА набрал 32 очка и занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующий раз петербургский клуб выйдет на лед 16 ноября с «Северсталью» (Череповец). Игра пройдет для него на выезде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиков», завершив матч со счетом 4:2.

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