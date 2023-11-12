СКА обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

Санкт-Петербургский хоккейный клуб СКА выиграл матч регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика». Встреча прошла в Ледовом дворце в Петербурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

У петербуржцев шайбы закатили Борна Редулич (16), Михаил Воробьев (17 и 20) и Александр Никишин (22). В нижнекамской команда отличились Владимир Брюквин (32) и Наиль Якупов (37).

После победы над «Нефтехикимом» СКА набрал 30 очков и поднялся на шестую строчку в таблице Западной конференции. Следующий матч петербуржцы проведут в Казани 14 ноября против «Ак Барса».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте