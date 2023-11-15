Spiegel: партия «Левых» в Бундестаге будет распущена

Фракция «Левой партии» в Бундестаге (парламенте) ФРГ решила самораспуститься в декабре 2023 года после ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт, передает der Spiegel. В самой «Левой партии» заявляют, что на данный момент существование полноценной фракции «Левых» в парламенте Германии стало невозможным.

Сопредседатель фракции «Левых» в Бундестаге Дитмар Барч выразил сожаление в связи с тем, что пришлось принять такое решение, но назвал это «шансом для перегрузки». Официально фракция перестанет существовать к 6 декабря, ее статус будет понижен до парламентской группы.

Изначально у «Левых» было 38 депутатов в немецком парламенте, однако 9 из них примкнули к новому движению госпожи Вагенкнехт и будут создавать вместе с ней политическую партию. Таким образом, у политорганизации осталось лишь 27 парламентариев в Бундестаге, что является слишком малым числом для создания самостоятельной фракции.

23 октября депутат Бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт сообщила о намерении создать новую оппозиционную партию социал-демократического толка под названием «За здравомыслие и справедливость». Из партии «Левые» госпожа Вагенкнехт вышла вместе с десятью своими соратниками.

Подробнее о движении Вагенкнехт и ее политической биографии читайте в материале «Ъ» «Товарищ Канцлер».

Александр Кислов