Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию отказаться от энергоносителей из России
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала венгерские власти перестать покупать российские энергоносители. По ее словам, на данный момент Будапешт крайне зависим от Москвы в энергетической сфере и эту ситуацию необходимо исправлять.
Как отмечает издание Politico, госпожа Симсон считает, что Венгрии «уже сейчас следует активизировать меры по прекращению закупок российских энергоносителей». По ее мнению, «не в интересах Венгрии продолжать эту зависимость».
Фактически, как утверждает еврокомиссар, действия политического руководства Венгрии дают Москве «реальную возможность продолжать манипулировать энергетическими рынками ЕС».
Летом нынешнего года глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе своего визита Москву провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На них обсуждался вопрос поставок дополнительных объёмов российского газа на венгерский рынок. В середине августа «Газпром» начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее господин Сийярто заявил, что подписан договор с «Газпромом», согласно которому в страну с 1 сентября ежедневно поступает дополнительно 5,8 млн куб. м газа через «Турецкий поток» и Сербию. Глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал дополнительные газовые поставки из РФ в Венгрию нынешней зимой.