«Газпром» зимой дополнительно поставит газ в Китай и Венгрию

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российский газовый госконцерн поставит дополнительные объемы топлива в Китай и Венгрию. По его словам, общий объем дополнительный поставок в КНР в 2023 году может составить 600 млн куб. м, а в Венгрию в текущем году будет дополнительно поставлено 1,3 млрд куб. м газа.

«Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год»,— рассказал Алексей Миллер в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он напомнил, что плановый объем поставок газа в Китай на 2023 год составляет 22 млрд куб. м, поставки осуществляются по газопроводу «Сила Сибири».

По словам главы «Газпрома», концерн договорился, что дополнительные объемы газа будут поставляться в Венгрию предстоящей зимой. «Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По текущему году дополнительный объем поставок уже составил 1,3 млрд куб. м. И у нас есть договоренность с руководством Венгрии, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы»,— добавил он.

Господин Миллер также добавил, что «Газпром» сейчас по-прежнему «уверенно чувствует себя в экономическом плане», несмотря на западные санкции. «Могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде»,— подчеркнул он.

Александр Кислов