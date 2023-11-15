Глава СКР поручил доложить о расследовании дела обманутых дольщиков в Ярославле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества при долевом строительстве многоквартирного дома на Московском проспекте в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недострой на Московском проспекте

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Недострой на Московском проспекте

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что впервые Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему обманутых дольщиков дома на Московском проспекте в Ярославле в июне этого года. Тогда жители дома записали видеобращение к президенту России. После этого региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

ООО «ФинПромСтрой» с 2015 года пытается построить многоквартирный дом на Московском проспекте,35. Как отметили в прокуратуре, несколько раз стройка приостанавливалась. Дом в эксплуатацию до сих пор не сдан. При этом за пять лет застройщик заключил 83 договора долевого участия в строительстве жилья, обязательства по которым не выполнил. В сообщении пресс-службы СКР говорится, что до сих пор не принято решение либо о завершении строительства, либо о выплате компенсаций. Теперь глава СКР уже попросил доложить о том, как идет расследование данного уголовного дела.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении СКР.

Алла Чижова