В Ярославле появилось новое дело обманутых дольщиков

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при долевом строительстве жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недострой на Московском проспекте

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Недострой на Московском проспекте

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Как установила проверка прокуратуры Фрунзенского района, ООО «ФинПромСтрой» с 2015 года пытается построить многоквартирный дом на Московском проспекте,35. Как отметили в прокуратуре, несколько раз стройка приостанавливалась. Дом в эксплуатацию до сих пор не сдан. При этом за пять лет застройщик заключил 83 договора долевого участия в строительстве жилья, обязательства по которым не выполнил.

В прокуратуре увидели в этом основание для уголовного преследования застройщика. В Следственном комитете выводы подтвердили. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»

«Руководство коммерческой организации, получившее разрешение на строительство многоквартирного дома, получив от участников долевого строительства денежные средства в сумме свыше 221 млн руб., прекратили строительные работы и не выполнили обязательства по передаче жилых помещений в собственность»,— отметили в ярославском управлении Следственного комитета.

В прокуратуре добавляют, что еще в 2022 году в отношении застройщика начата процедура банкротства. Назначен конкурсный управляющий. Ход следствия в прокуратуре намерены контролировать. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», проблемы дольщиков данного дома в Ярославле находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Андрей Иванов