Как обычные вши помогли установить точную дату колонизации Америки

Когда речь заходит об истории человечества, ученые исследуют кости наших предков и артефакты, оставленные ими. Но есть и неожиданный способ пролить свет на расселение людей по континентам: изучить генетику кровососущих паразитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колонизация Северной Америки (1607–1755)

Фото: PHAS / Universal Images Group / Getty Images Колонизация Северной Америки (1607–1755)

Фото: PHAS / Universal Images Group / Getty Images

Головные вши в Европе и Америке генетически различаются и это различие может дать ключ к взаимоотношениям людей в далеком прошлом, причем к таким, которые не могут быть исследованы при помощи человеческой ДНК или археологических находок, уверен Миккель Винтер Педерсен, молекулярный палеоэколог из Копенгагенского университета.

Головные вши (Pediculus humanus capitis) цепляются за волосы и питаются кровью из кожи головы. Вши с человеком уже тысячелетия, это древний и надежный спутник — надежный в том смысле, что эти паразиты могут передаваться только от человека к человеку, никто больше головную вошь не интересует.

Ведущий автор исследования, Марина Аскунсе, молекулярный биолог, постдок в лаборатории генетики Университета Флориды, работала вместе с коллегами из Аргентины, Мексики и других стран. Идея простая: если люди оказываются в непосредственной близости друг от друга, они обмениваются паразитами.

Аскунсе и ее сотрудники собрали 274 вши со всего мира, секвенировали ДНК насекомых и выделили короткие повторяющиеся сегменты, так называемые микросателлиты. Вши наследовали их от общего предка, что дало исследователям инструмент для разделения паразитов на близкородственные семейства. По словам Аскунсе, один кластер микросателлитов указал на генетическую связь между вшами в Азии и Центральной Америке, отражающую первоначальную миграцию людей из Восточной Азии в Америку.

Другой кластер связал вшей из Америки и Европы. Основываясь на том, как быстро вши размножаются и накапливают генетические мутации, которые приводят к образованию микросателлитов, исследователи смогли оценить, когда вши коренных американцев могли гибридизироваться с европейскими вшами. Наиболее вероятный срок — примерно 500 лет назад, как раз во времена европейской колонизации.

Алехандра Перотти, зоолог беспозвоночных из Университета Рединга, специализирующаяся на вшах, считает, что исследователям стоило бы расширить и разнообразить выборку. Например, только одна вошь, участвовавшая в исследовании, прибыла из Африки и относительно немногие — из Южной Америки, что ограничивает способность авторов сделать вывод, как вши со всего мира связаны друг с другом.

Аскунсе говорит, что ее команда планирует включить в будущие исследования больше вшей.

По словам Педерсена, одним из преимуществ использования вшей как маркеров миграции человека является то, что паразиты могут гибридизироваться, даже если их хозяева-люди этого не делают. Общие гены вшей могут пролить свет на случаи, когда группы людей собирались вместе, возможно, для торговли товарами, но не производили потомства. «Это, должно быть, случалось много раз — возможно, даже большую часть времени»,— говорит он. В таких случаях изучение наших паршивых нахлебников может сильно улучшить наши знания о трансконтинентальных взаимодействиях.

По материалам статьи.

Ольга Грибова