В Ярославле при расчистке участка под застройку спилили три лишних дерева

В Ярославле прокуратура выявила, что застройщик спилил 15 деревьев, хотя порубочный билет разрешал вырубить лишь 12. Соответствующая информация содержится в ответе прокуратуры на обращение депутата Заволжского сельского поселения Татьяны Шаминой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вырубка березовой рощи

Фото: Прокуратура Ярославской области Вырубка березовой рощи

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в конце октября на Нижнем поселке начали вырубать березовую рощу. Там планируется строительство многоквартирных домов.

Как рассказала прокуратура в ответ на обращение депутата, вырубка в целом законна. Застройщик ООО «СЗ СК Премьер» получил разрешение на строительство первого дома и порубочный билет на снос 12 деревьев.

«Вместе с тем по результатам выездной проверки установлено, что ООО СЗ «СК Премьер» осуществлен снос 15 зеленых насаждений. Названные обстоятельства явились основанием для внесения прокуратурой Заволжского района Ярославля ООО «СЗ СК Премьер» представления об устранении выявленных нарушений»,— говорится в ответе прокуратуры и уточняется, что сейчас представление находится на рассмотрении. Причин для иных мер прокурорского реагирования не выявлено.

Ранее главный архитектор Артем Цымбалов рассказывал, что в 2020 году утвердили документацию по планировке территории, согласно которой на участке построят шесть 5-этажных и три 3-этажных жилых домов и детский сад на 90 мест. На общественных обсуждениях проект поддержал их единственный участник.

Алла Чижова