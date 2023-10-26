В Ярославле прокуратура проверит вырубку березовой рощи

В Ярославле прокуратура проводит проверку по информации о вырубке деревьев в березовой роще в Заволжском районе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на Нижнем поселке вырубают березовую рощу. Как говорится в сообщении, деревья рубят для будущей застройки. В мэрии Ярославля со ссылкой на главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова сообщили, что вырубка деревьев осуществляется с порубочным билетом.

«Территория, ограниченная ул. Клубной, ул. 3-й Больничной, ул. 2-й Ляпинской в Заволжском районе не расположена в границах зоны городских лесов и зоны городских зеленых насаждений, а также в особо охраняемой природной территории и всегда была предназначена под жилую застройку»,— сказал господин Цымбалов.

Артем Цымбалов рассказал, что в 2020 году утвердили документацию по планировке территории, согласно которой на участке построят шесть 5-этажных и три 3-этажных жилых домов и детский сад на 90 мест. На общественных обсуждениях проект поддержал единственный их участник. Разрешение на строительство первого дома выдали в октябре 2023 года ООО «СЗ СК Премьер».

В прокуратуре по факту вырубки деревьев организовали проверку. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при проведении аукциона на выделение земельного участка под строительство, выдаче порубочных билетов, а также законности действий органов местного самоуправления и застройщика»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова