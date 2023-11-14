Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростком подруги и ее мамы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах по факту убийства 14-летней девочки и ее мамы. Как сообщила пресс-служба СК РФ, по подозрению в преступлении задержан 16-летний знакомый девочки. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Меру пресечения подозреваемому должны вынести в ближайшее время.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что вечером 13 ноября ученик школы №149, пришел в гости к своей девушке — ученице восьмого класса из другой школы. У пары произошла ссора, во время которой подросток трижды ударил ее ножом в спину и шею. Девушка скончалась на месте. После этого он дождался мать восьмиклассницы с работы и убил ее. Он взял банковскую карту убитой и снял с нее 20 тыс. руб. на свои нужды.

Виталий Красиков

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