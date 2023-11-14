На Урале бывшего заключенного, вернувшегося с СВО, призвали на срочную службу

В Свердловской области бывшего заключенного из Нижнего Тагила, вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине, призвали на срочную службу в армию. Как сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов, мужчина был добровольцем и воевал в отряде «Шторм Z».

По данным депутата, после возвращения из зоны СВО мужчину «начал активно зазывать местный военкомат» для прохождения срочной службы.

По мнению Максима Иванова, «добропорядочный человек» идет на срочную службу, так как «кровью искупил вину» и «начинает жизнь с чистого листа». «Там его боевой опыт пригодится, кое чему научит и офицеров, и новобранцев», - отметил господин Иванов.

Напомним, летом Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о возможности граждан с судимостью в период военного положения заключать контракты с Минобороны. Проект закона разрешает заключать контракты ограниченно годным к службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны).

Виталий Красиков

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