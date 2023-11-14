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Коммерсантъ FM
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Utair приостановила эксплуатацию 30 Ми-17 из-за сокращения участия в миссиях ООН

Авиакомпания Utair приостановила эксплуатацию 30 вертолетов семейства Ми-17 в связи с сокращением их участия в миссиях ООН, сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Андрей Мартиросов.

«Нам перестал быть доступен рынок ООН. Не полностью, но он существенно сократился, потому что заканчиваются контракты старые, а новые не заключаются. Поэтому 30 вертолетов (семейства Ми-17, задействованных в контрактах.— "Ъ") были остановлены»,— сказал господин Мартиросов в кулуарах форума «Транспортная неделя-2023». Согласно информации на сайте Utair, всего в парке авиакомпании 98 вертолетов семейства Ми-17.

Гендиректор авиакомпании заявил, что выделенные под миссии ООН 30 вертолетов подходят для пожаротушения, использования в нефтегазовом секторе, в санитарной авиации, а также в обеспечении транспортной доступности удаленных территорий Севера России. Он сообщил, что сейчас эти вертолеты заходят в сервисы по ремонту и на их восстановление уйдет около года.

Как сообщалось в отчете Utair за 2022 год, авиакомпания была одним из ведущих поставщиков вертолетных услуг для ООН, но из-за санкций сотрудничество с организацией сократилось. Это в том числе связано с тем, что Международная организация гражданской авиации отметила Россию красным флажком за недостаточный контроль безопасности полетов из-за двойной регистрации самолетов.

Эрдни Кагалтынов

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