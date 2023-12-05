Долги по делу

Как стало известно «Ъ-Юг», осужденная в 2021 году за преднамеренное банкротство Ольга Чернышева вновь может быть признана банкротом. Соответствующее требование подала в суд ростовчанка Нина Иванова, заявившая, что дочь бывшего мэра Ростова не исполняет свои долговые обязательства на 17 млн руб. Этот долг фигурировал в уголовном деле, По которому ответчица была осуждена на три года условно, поэтому остался обязательным к погашению после окончания первой процедуры банкротства. Юристы отмечают, что закон позволяет признать должника несостоятельным во второй раз, но сомневаются в эффективности повторной процедуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Ольги Чернышевой остаются непогашенными долговые обязательства на 17 млн рублей

Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ У Ольги Чернышевой остаются непогашенными долговые обязательства на 17 млн рублей

Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление с требованием о признании Ольги Чернышевой банкротом. Заявитель Нина Иванова указала, что госпожа Чернышева задолжала ей более 17 млн руб. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 7 декабря. Об этом сообщается на сайте суда.

Как следует из судебных документов, право требования указанной суммы появилось у Нины Ивановой в 2018 году после того, как она выкупила задолженность Ольги Чернышевой перед Александром Шелудченко (10,1 млн руб.) и Андреем Гладышевым (7,6 млн руб.).

Сделка была совершена во время процедуры банкротства госпожи Чернышевой, которая завершилась в 2019 году.

Как ранее писал «Ъ-Юг», тогда арбитражный суд решил, что требования к госпоже Чернышевой, которые не были удовлетворены из-за недостатка у нее имущества, отныне считаются погашенными. Однако сделал исключение для нескольких кредиторов, в том числе Александра Шелудченко и Андрея Гладышева. Суд принял во внимание, что они являются потерпевшими и правопреемниками потерпевших в уголовном деле, по итогам которого Ольга Чернышева была признана виновной по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Госпожу Чернышеву обязали возместить им ущерб в общей сумме около 50 млн руб. в рамках гражданского судопроизводства, поэтому арбитражный суд оставил в силе ее обязательства перед этими кредиторами и после завершения процедуры банкротства.

Теперь же Нина Иванова требует признать Ольгу Чернышеву банкротом во второй раз в связи с неисполнением этих обязательств.

Связаться с госпожой Чернышевой не удалось.

По мнению управляющего партнера Центра по работе с проблемными активами Зои Галеевой, арбитражный суд может удовлетворить требование Нины Ивановой. «Вероятно, должник снова будет признан банкротом. Со стороны должника единственным выходом может быть полное погашение задолженности перед заявителем, иначе заявление будет признано обоснованным. В то же время необходимо учитывать, что в течение предыдущей процедуры банкротства уже могли быть проведены все возможные мероприятия по розыску имущества должника, и на текущий момент у должника отсутствует какое-либо имущество, за счет которого могли бы быть удовлетворены требования кредиторов», — сказала Зоя Галеева.

Ольга Чернышева, дочь бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева, стала широко известна после того, как ее обвинили в махинациях с земельными участками. По версии следствия, вместе с тремя компаньонами она скупала землю в Аксайском районе Ростовской области для дальнейшей перепродажи. Своим партнерам госпожа Чернышева предложила оформить землю на себя для упрощения будущей сделки. Прибылью она обещала поделиться после продажи, но в итоге присвоила деньги. Изначально дело было заведено по статье «Мошенничество», позже переквалифицировано в статьи «Завладение денежными средствами без цели хищения» и «Легализация денежных средств», но в конечном счете ее обвинили в «злоупотреблении доверием». В октябре 2013 года Кировский районный суд Ростова приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Позднее она была амнистирована по случаю 20-летия принятия Конституции РФ.

После этого Александр Шелудченко и другие потерпевшие по этому делу добились возбуждения уголовного дела по обвинению Ольги Чернышевой в преднамеренном банкротстве. В 2021 году Ворошиловский районный суд признал ее виновной по ст. 196 УК РФ и назначил наказание в виде условного лишения свободы на три года.

Недовольными приговором остались как сама осужденная, просившая ее оправдать, так и потерпевшие, которые настаивали на реальном отбывании ею срока в местах лишения свободы. Впоследствии стороны пытались отстоять свои позиции в вышестоящих судебных инстанциях, но приговор остался без изменений.

Вадим Водолазов