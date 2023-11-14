Липецкое УФАС оштрафовало Газпромбанк за назойливую рекламу в SMS

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Липецкой области оштрафовало АО «Газпромбанк» на 300 тыс. руб. за распространение рекламы кредита без полного перечня условий его выдачи (ч.6 ст. 14.3 КоАП РФ, до 800 тыс. руб. штрафа для юрлиц). Об этом сообщили в ведомстве.

На регулярное получение SMS от Газпромбанка с указанной рекламой в УФАС пожаловался гражданин. Антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка и потребовала подтвердить согласие абонента на получение рассылки.

«"Газпромбанк" не смог сделать этого, сославшись на истекший срок хранения договора с клиентом в бумажном виде. Однако, по закону "О рекламе", такое согласие не обязательно должно быть в бумажном виде»,— рассказали в УФАС.

Кроме того, ведомство установило, что в тексте рекламы содержались неполные условия кредитного договора, влияющие на его стоимость. В связи с этим комиссия УФАС признала ее ненадлежащей.

В июле за навязчивую рассылку SMS липчанину был оштрафован Сбермаркет.

Алина Морозова

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