Сбермаркет оштрафовали на 100 тыс. рублей за навязчивую рассылку SMS липчанину

Управление ФАС по Липецкой области оштрафовало юрлицо Сбермаркета (ООО «Инстамарт Сервис») на 100 тыс. руб. за нарушение законодательства о рекламе (ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ, для юрлиц — штраф от 100 до 500 тыс. руб.). Об этом сообщило антимонопольное ведомство.

В УФАС обратился липчанин с жалобой на получение SMS с рекламой Сбермаркета, несмотря на отказ от спама. Компания подтвердила отправку сообщений гражданину, однако объяснила их технической ошибкой.

«Вместе с тем, каких-либо доказательств системного сбоя Сбермаркет не представил»,— заявили в ведомстве.

В связи с этим реклама Сбермаркета была признана «ненадлежащей», а юрлицо оштрафовано.

Алина Морозова

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