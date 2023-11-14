При пожаре на Васильевском острове пострадали два человека, 26 эвакуировано

Крупный пожар произошел вечером 14 ноября в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о возгорании по адресу: Большой проспект В.О., д. 92 поступила на пульт дежурного в 18:01. В шестикомнатной коммунальной квартире, в комнате площадью 15 кв. м горела обстановка на площади 10 кв. метров.

Пожар был ликвидирован в 18:24 силами 15 спасателей и трех единиц техники.

UPD. По уточненным данным, из опасной зоны было эвакуировано 26 человек, из них пострадали и госпитализированы двое.

Ранее «Ъ-СПб» также писал о смертельном пожаре на улице Руднева в Выборгском районе Петербурга, в результате которого погиб один чеовек.

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