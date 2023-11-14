Житель Петербурга погиб в квартирном пожаре на улице Руднева

Пожарные Санкт-Петербурга потушили пламя в квартире дома 2, корпус 1 на улице Руднева. В результате происшествия скончался один человек, передает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Спасатели получили вызов о пожаре в Выборгском районе города в 15:21 и отправились на его ликвидацию. Специалисты установили, что пламя в два кв. метра возникло на кухне.

Уже через 40 минут огонь был потушен за счет привлечения 15 пожарных и трех единиц техники. Однако на месте возгорания было найдено тело человека.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два человека скончались при пожаре в хазпостройке. По этому факту была организована доследственная проверка.

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