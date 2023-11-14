В суд передано дело по обвинению нижегородского экс-министра в получении взяток

Бывшего министра социальной политики Нижегородской области Наталью Исаеву будут судить за получение взяток. Ей предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 4.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, и получение взятки в особо крупном размере).

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, следствием собрана достаточная доказательная база, что позволило передать дело в суд для рассмотрения по существу.

Как писал «Ъ», следствие установило, что в 2022–2023 годах чиновница получила от директора одного из детских домов Нижегородской области взятку в виде стройматериалов, после этого у нее в квартире был сделан ремонт. Взамен Наталья Исаева обещала директору детдома свое покровительство. Общая стоимость имущественной взятки составила более 1,5 млн руб.

Также в 2023 году за 100 тыс. руб. Наталья Исаева согласовала перевод пункта временного размещения беженцев из нижегородского загородного клуба в другое помещение, принадлежащее тому же владельцу.

Министр была задержана сотрудниками ФСБ, уволена с занимаемой должности и помещена под домашний арест. Свою вину она признала в полном объеме.

Андрей Репин, Нижний Новгород