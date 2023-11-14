В Усть-Лабинском районе открыли исправительный центр для осужденных мужчин

В станице Воронежской Усть-Лабинского района открыли новый исправительный центр УФСИН России по Краснодарскому краю. Как сообщает пресс-служба ведомства, новый изолированный участок появился на базе крупного предприятия ООО «Прогресс Агро».

В центре разместят 80 осужденных мужчин. В здании сделали ремонт, установили необходимую мебель и бытовую технику, подготовили постельные принадлежности. Осужденных гарантированно трудоустроят на круглогодичную оплачиваемую работу по специальностям животновод, водитель, тракторист-машинист, электромонтер, оператор машинного доения и рабочий растениеводства. После освобождения осужденные смогут остаться работать на предприятии.

Врио начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Сергей Нейцель считает, что такой альтернативный вид наказания, как принудительные работы, позволяет осужденным исправиться. По словам господина Нейцеля, за счет обязательного привлечения к труду у заключенных есть шанс на успешную ресоциализацию.

Центр стал девятым исправительным учреждением для осужденных в Краснодарском крае. Во время работы на местных предприятиях отбывающие наказание могут пользоваться мобильными телефонами, интернетом и наличными. При этом за находящимися в центрах осужденными следят сотрудники УИС.

В марте в Краснодаре открыли второй исправительный центр для осужденных мужчин. Он работает на базе предприятия «Энергия».

Татьяна Ручкина

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