Бывший замглавы Ленинского района Нижнего Новгорода находится в СИЗО

Как стало известно «Ъ-Приволжье», бывший заместитель главы Ленинского района Валерий Лунев, находится в СИЗО уже больше месяца. В сентябре его уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за хищения средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Валерий Лунев

Фото: администрация Нижнего Новгорода Бывший заместитель главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Валерий Лунев

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Следствие считает, что Валерий Лунев фиктивно трудоустроил подчиненную в автономную некоммерческую организацию Нижегородской области «Дом народного единства». Якобы таким образом было похищено 500 тыс. руб. из фонда оплаты труда АНО, деятельность которой финансируется из бюджета.

Как сообщили «Ъ-Приволжье» близкие к арестованному чиновнику источники, вину он не признал, а «Дом народного единства» и нижегородский минфин пока не признают себя потерпевшими по делу.

Сегодня мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об увольнении главы администрации Ленинского района Александра Кулагина, под руководством которого работал Валерий Лунев. Причин увольнения чиновника глава города не назвал, лишь указав, что «принял такое решение после личной беседы».

Иван Сергеев