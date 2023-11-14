Ленинский район Нижнего Новгорода остался без руководителя

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что руководитель администрации Ленинского района Александр Кулагин покинул пост. Юрий Шалабаев написал, что «принял такое решение после личной встречи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший глава Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава города о назначении нового главы района «сообщить в скором времени». Пока обязанности руководителя района будет исполнять первый заместитель Александра Кулагина Николай Захар.

Александр Кулагин возглавил Ленинский район в октябре 2020 года.

Как взаимодействовали предприятия района и местная администрация, Александр Кулагин рассказывал в интервью «Ъ-Приволжье».