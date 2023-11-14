Один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин скончался на 64-ом году жизни
В возрасте 63 лет из жизни ушел сооснователь рок-группы «Алиса» и экс-гитарист коллектива Андрей Шаталин. Прискорбной новостью поделились на странице состава в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Группа «АлисА» / официальная страница «ВКонтакте»
По информации «Алисы», музыкант скончался днем ранее, 13 ноября. Владельцы группы выразили соболезнования родным и близким артиста. При этом причина смерти гитариста в публикации не уточняется.
Ранее «Ъ» писал, что Андрея Шаталина искали во второй половине августа 2023 года, музыканта нашли в лесу через несколько дней после начала поисков.