Один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин скончался на 64-ом году жизни

В возрасте 63 лет из жизни ушел сооснователь рок-группы «Алиса» и экс-гитарист коллектива Андрей Шаталин. Прискорбной новостью поделились на странице состава в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «АлисА» / официальная страница «ВКонтакте» Фото: Группа «АлисА» / официальная страница «ВКонтакте»

По информации «Алисы», музыкант скончался днем ранее, 13 ноября. Владельцы группы выразили соболезнования родным и близким артиста. При этом причина смерти гитариста в публикации не уточняется.

Ранее «Ъ» писал, что Андрея Шаталина искали во второй половине августа 2023 года, музыканта нашли в лесу через несколько дней после начала поисков.

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