В 2024 году тарифы на ЖКУ в Нижегородской области могут вырасти на 9,8%

Во втором полугодии 2024 года в Нижегородской области тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут вырасти на 9,8%. Правительство РФ утвердило региональные индексы изменения размера платы за ЖКУ и предельно допустимые отклонения от них на 2024–2028 годы. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра опубликовал официальный портал правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В распоряжении, в частности, указано, что при установлении тарифов предельно допустимое отклонение от указанного общего регионального индекса по отдельным муниципальным образованиям в 2024 году может составлять до 1%, в 2-25-2028 годах — 2,1%.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году в Нижегородской области повышения тарифов на ЖКУ не происходило. Вместо этого повышение тарифа дважды произошло в 2022 году — в июле и в декабре. Новое повышение тарифов будет в середине 2024 года.

Кроме коммунальных тарифов в Нижегородской области в 2024 году предложено увеличить размер минимального взноса за капремонт. В крупных городах Нижегородской области он составит 12,8 руб. за квадратный метр жилой площади.

Андрей Репин