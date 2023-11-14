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Коммерсантъ FM
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Суд назначил шесть лет колонии бизнесмену Батурину

Симоновский суд Москвы назначил бывшему вице-президенту компании «Интеко» Виктору Батурину шесть лет колонии общего режима. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приготовлении к преступлению и покушение на преступление ( ч. 3 ст. 30 УК РФ), следует из карточки дела на сайте московских судов. Виктор Батурин — брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

Виктор Батурин

Виктор Батурин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Виктор Батурин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Помимо ограничения свободы Виктору Батурину назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Вину в совершении преступления он отрицал. Против господина Батурина также было возбуждено дело о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (п. "а" ч. 1 ст. 303 УК РФ). От наказания за него бизнесмена освободили в связи с истечением срока давности совершения преступления.

В 2011 году Виктор Батурин судился из-за 25% акций «Интеко» с Еленой Батуриной. После продажи компании бизнесмен обратился в арбитражный суд с иском о возврате прав на долю акций. Предоставленные им документы госпожа Батурина назвала поддельными.

1 июля 2021 года стало известно, что в квартире Виктора Батурина прошли обыски, а его самого задержали по делу о мошенничестве. Представитель Елены Батуриной говорил, что она обращалась к следствию с заявлением о возможном мошенничестве.

В 2011 году Виктора Батурина уже признавали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2008 году предприниматель продал своему знакомому Олегу Вашуркину нежилое помещение площадью 211 кв. метров на Тверско-Ямской улице — за сделку господин Батурин получил 23,8 млн руб. Через месяц бизнесмен повторно продал помещение — топ-менеджеру «Газстройкомплекта» Дмитрию Журавлеву за 40 млн руб. Пресненский суд Москвы Виктора Батурина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 300 000 рублей.

В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил господина Батурина на 4,5 года колонии по делу о мошенничестве с векселями компании «Интеко». 28 ноября 2011 года Виктор Батурин он предъявил в московском офисе «Интеко» вексель компании на 10,8 млн рублей и потребовал немедленно осуществить по нему выплату. Сотрудники компании усомнились в подлинности документа и вызвали полицию. В 2016 году Виктор Батурин вышел из тюрьмы — Верховный суд Калмыкии заменил ему неотбытую часть срока штрафом.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Виктору Батурину добавили фальсификации».

Петр Бузлаев

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