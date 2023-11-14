В Екатеринбурге водители стали на 11% чаще сбивать пешеходов

С начала года в Екатеринбурге были сбиты 345 пешеходов, что на 11% выше показателей прошлого года. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, в результате таких аварий погибли 23 человека, 341 человек получили травмы различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции, в январе — октябре было зафиксировано 142 наезда на человека на пешеходном переходе. Отмечается, что это на 9,2% больше, чем в прошлом году. В таких ДТП пострадали 144 человека и шесть погибли.

«Только сегодня в столице Урала зарегистрировано два наезда на пешехода, в одном из случаев по вине самого пешехода»,— передают в ГИБДД. В частности, ДТП произошло на ул. Ангарская, 68. Водитель «ВАЗ-21120» наехал на пешехода, поворачивая направо на запрещающий сигнал светофора. Пешеход, переходивший проезжую часть на зеленый сигнал, доставлен в больницу с травмами головы и ушибами.

Позже на перекрестке улиц Титова — переулок Рижский водитель грузовика Scania, двигаясь в прямом направлении, наехал на пешехода, переходящего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Информация о состоянии здоровья пешехода в сообщении не указана.

Напомним, с начала года на дорогах области установлены восемь новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. Камеры, отслеживающие нарушения правил дорожного движения, появились на трассах «Арамиль — Андреевка», «Ревда — Дегтярск — Курганово», «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Полина Хабарова

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