Метрополитен в Петербурге запустит продажу жетона с «Балтийцем»

В кассах метрополитена Санкт-Петербурга будут доступны к покупке коллекционные жетоны с составом «Балтиец». В пресс-службе городской подземки показали, как он будет выглядеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

Новый жетон войдет в серию «История подвижного состава Ленинградского-Петербургского метрополитена». Гости и жители Петербурга смогу купить его с 15 ноября. При этом на станции «Автово» их будут продавать без блистера. Жетон обойдется пассажирам в 450 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один состав серии «Балтиец» вышел на Кировско-Выборгскую линию петербургской подземки.

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