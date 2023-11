Стартует коллаборация салонов «МильФей» и отеля Metropole Monte-Carlo

В честь 16-го дня рождения салоны красоты «Мильфей» объявили о начале сотрудничества с 5-звездочным отелем Metropole Monte-Carlo: в течение месяца клиенты салонов могут выиграть ваучер на две ночи в отеле Метрополь Монте-Карло категории Junior Suite Deluxe with VIP welcome and breakfasts included. Счастливый обладатель ваучера будет определен c помощью рандомайзера среди клиентов, которые примут участие в акции. Также для гостей будет проводиться беспроигрышная праздничная лотерея, среди подарков которой — средства от косметических брендов, процедуры, сертификаты от партнеров и другие комплименты, например, скидки 16% на услуги и товары.

