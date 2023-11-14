Совещание Путина по топливно-энергетическому комплексу перенесли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совещание президента РФ Владимира Путина по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, назначенное на сегодня, 14 ноября, перенесено. Сроки проведения совещания будут сообщены позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По сути, в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести»,— сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что сегодня пройдет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса России, на котором, в частности, должны были обсуждаться вопросы подготовки к зиме и «текущие вопросы».